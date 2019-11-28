Lefkoşa’da uyuşturucu!

27.11.2019 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da Y.T.(E-25)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.(E-24) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.