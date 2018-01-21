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Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da bir evde yaptığı aramada uyuşturucu buldu, yaşları 24 ile 33 arasında değişen 3 kişi tutukladı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:11
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
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Polis, Lefkoşa’da bir evde yaptığı aramada uyuşturucu buldu, yaşları 24 ile 33 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Lefkoşa’da A.O.A.(E-30) ve C.D.D.’nin (E-24) evinde arama yapıldı. 

A.O.A’nın tasarrufunda yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca A.O.A.’nın yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi evin penceresinden attığı da tespit edildi.

A.O.A. ile C.D.D. ve söz konusu evde misafir olarak bulunan H.K.I. (E-33) tutuklandı.

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