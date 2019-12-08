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Lefkoşa’da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

08 Aralık 2019 Pazar 11:26
Lefkoşa’da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 11:00 sıralarında, Y.S.M.A.(E-25)’nın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken polis soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAUyuşturucu
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