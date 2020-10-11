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LEFKOŞA’DA VE GÜZELYURT’TA SANDIKTAN İLK SIRADA AKINCI; GAZİMAĞUSA’DA İSE TATAR ÇIKTI

Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı.

11 Ekim 2020 Pazar 22:19
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LEFKOŞA’DA VE GÜZELYURT’TA SANDIKTAN İLK SIRADA AKINCI; GAZİMAĞUSA’DA İSE TATAR ÇIKTI

Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı.

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta sandıktan ilk sırada bağımsız aday Mustafa Akıncı, Gazimağusa’da ise UBP adayı Ersin Tatar çıktı.

Gazimağusa yüzde 55.63 ile 6 ilçe arasında seçime katılımın en düşük olduğu ilçe oldu.

Lefkoşa’da 223 sandıkta 63 bin 854 kayıtlı seçmenden 38 bin 808’i oy kullandı.

Oylardan 37 bin 461’i geçerli, 1347’si geçersiz sayıldı ve seçime katılım oranı yüzde 60,78 oldu.

LEFKOŞA’DAKİ SONUÇLAR

Adaların Lefkoşa’daki oy oranları ve aldıkları oy miktarları şöyle:

Ersin Tatar: %28.63 - 10724

Tufan Erhürman: %22.04 - 8256

Erhan Arıklı: %2.43 - 910

Fuat Çiner: %0.28 - 105

Arif Salih Kırdağ: %0.29 - 109

Ahmet Boran: %0.07 - 28

Mustafa Ulaş: %0.06 - 23

Alpan Uz: %0.12 - 45

Kudret Özersay: %5.14 - 1924

Mustafa Akıncı: %37.23 - 13947

Serdar Denktaş: %3.71 – 1390

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da 185 sanıkta kayıtlı 50 bin 13 seçmenden 27 bin 821’si oy kullandı ve oylardan 26 bin 295’i geçerli, 1526’sı geçersiz sayıldı. Gazimağusa’da seçime katılım oranı yüzde 55,63 olarak kayda geçti.

Adayların oy oranları ve miktarları şöyle:

Ersin Tatar: %37.27 - 9799

Tufan Erhürman: %21.96 - 5774

Erhan Arıklı: %5.91 - 1554

Fuat Çiner: %0.26 - 69

Arif Salih Kırdağ: %0.17 - 45

Ahmet Boran: %0.08 - 21

Mustafa Ulaş: %0.05 - 14

Alpan Uz: %0.07 - 18

Kudret Özersay: %6.33 - 1665

Mustafa Akıncı: %24.26 - 6380

Serdar Denktaş: %3.64 – 956

GÜZELYURT

Güzelyurt ilçesinde ise 54 sandıktaki 15 bin 2 seçmenden 8 bin 841’i sandığa gitti ve seçime katılım oranı yüzde 58.98 oldu.

Oylardan 8 bin 487’si geçerli, 354’ü geçersiz çıktı.

Adayların oy oranları ve miktarları şöyle:

Ersin Tatar: %30.81 - 2615

Tufan Erhürman: %20.00 - 1697

Erhan Arıklı: %4.62 - 392

Fuat Çiner: %0.47 - 40

Arif Salih Kırdağ: %0.28 - 24

Ahmet Boran: %0.08 - 7

Mustafa Ulaş: %0.08 - 7

Alpan Uz: %0.18 - 15

Kudret Özersay: %5.41 - 459

Mustafa Akıncı: %31.78 - 2697

Serdar Denktaş: %6.29 – 534

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