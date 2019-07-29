Lefkoşa’da Yangın

Lefkoşa'da organize sanayi bölgesinin doğu kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, 30 dönümlük arazide kuru ot ve anızlar ile birlikte toplam 30 rulo balya yanarak zarar gördü

Dün saat 17.15 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.