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Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni̇ hastane projesi̇

Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni̇ hastane projesi̇ni̇n ilk etabı olan zemi̇n etüt çalışması tamamlandı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 11:32
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Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni̇ hastane projesi̇

Türkiye’nin finans, teknik ve tecrübe desteğiyle, KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda Lefkoşa’da tam donanımlı 500 yataklı hastanenin yapım süreci ilerliyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan gelen teknik ekip, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni hastane yapımı projesiyle ilgili çalışma ve görüşmeler yaptı.

Lefkoşa’ya 4-9 Haziran tarihlerinde gelen teknik ekip, hastane yapılacak arsayı ve zemin etüt çalışmasını yerinde inceleyerek, değerlendirmelerde bulundu.

Teknik ekibin temaslarının ardından, Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüt çalışması tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı teknik ekibi, KKTC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama İnşaat Dairesi yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.


        
        
 

Son Güncelleme: 16.06.2021 11:34
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAYeni̇ Hastane Projesi̇
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