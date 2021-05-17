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Lefkoşa’da yarın "Filistin’e Destek" gösterisi yapılacak

Lefkoşa’da yarın İsrail’in saldırılarına karşı Filistin’e destek gösterisi yapılacağı bildirildi...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:55
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Lefkoşa’da yarın "Filistin’e Destek" gösterisi yapılacak

12 Sivil Toplum Örgütü’nün (Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği-CISA, Sevgi ve Kardeşlik Derneği – SEVKAD, Kıbrıs Gönüllü Teşekküller Platformu – KGTP, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Bağımsız İlahiyatçılar İnsiyatifi, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği, K.K Manevi Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği – GÜMANDER, Kıbrıs Kardeşlik ve Hizmet Derneği – KAMED, KİSAV Vakfı, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği) destek verdiği eylem, araç konvoyu şeklinde gerçekleşecek. 

18 Mayıs Salı günü, saat 17.00’de Haspolat Hala Sultan Camii’nde toplanacak konvoy, 17.30’da Lefkoşa’ya hareket edecek.  KKTC, Türkiye ve Filistin bayraklarının taşınacağı konvoy, Küçük Kaymaklı Ebu Bekir Camii güzergahında sonlandırılacak.

Anahtar Kelimeler:
Filistine Destek
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