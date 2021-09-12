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Lefkoşa'da zincirleme kaza

Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu ışıkları olarak bilinen Sanayi bölgesi kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

12 Eylül 2021 Pazar 21:57
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Lefkoşa'da zincirleme kaza

Saat 21:00 sıralarında,  Lefkoşa'da Şht. Mustafa Mehmet Sokak üzerinde,  Ahmad Ghassan Ahmad Al SHOSHE (E-21), yönetimindeki GE 062 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, seyrettiği yolun sonunda bulunan cezaevi ışıklarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden ancak kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Yasin Salahi (E-39) yönetimindeki KJ 707 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.  Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan KJ 707 plakalı araç da  önünde durmakta olan Cavit Özuyanık (E-36) yönetimindeki NB 803 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 12.09.2021 23:47
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