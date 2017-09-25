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Lefkoşa'daki iş yerlerine sıkı denetim

LTB 18 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında LTB sınırları içerisinde faaliyet gösteren 70 iş yerini denetledi, izinsiz çalıştı tespit edilen üç iş yerine para cezası kesildi...

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:56
Lefkoşa'daki iş yerlerine sıkı denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 18 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında LTB sınırları içerisinde faaliyet gösteren 70 iş yerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında, 3 iş yerine izinsiz personel çalıştırılması, 1 iş yerine yapısal eksiklikler nedeniyle ihbarname verildi.

Ayrıca İskenderiye Döner Salonu isimli iş yerinin faaliyeti ise bir önceki günden kalma döner satışının yapılması nedeniyle durduruldu.

Montesorri Eğitim Merkezi, Expression Berber Salonu ve Shades Kuaför Salonu isimli iş yerlerine de izinsiz işyeri çalıştırmaktan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“3 market, 1 gıda deposu, 1 kahvehane, 4 internet café, 3 pansiyon, 1 büfe, 17 restoran, 3 pastane, 7 kafeterya, 2 imalathane, 2 fırın, 1 meyhane, 1 bar, 9 kuaför ve berber salonu, 3 eğitim merkezi, 1 yurt, 1 piliç satış yeri, 10 kasap.”

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Son Güncelleme: 25.09.2017 15:09
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