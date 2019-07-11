Lefkoşa’daki yaya geçitlerinde yeni uygulama

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’daki mümkün olan tüm yaya geçitlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirecekleri müjdesini verdi.

İşte Harmancı'nın paylaşımı...

Mümkün olan tüm yaya geçitlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.