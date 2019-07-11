Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!

Lefkoşa’daki yaya geçitlerinde yeni uygulama

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından açıklama yaptı

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:25
Lefkoşa’daki yaya geçitlerinde yeni uygulama

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’daki mümkün olan tüm yaya geçitlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirecekleri müjdesini verdi.

İşte Harmancı'nın paylaşımı...

Mümkün olan tüm yaya geçitlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefkoş’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sad 2019-07-11 13:57:46

buna kıbrısta gerek yok yaya karsıdan karşıya gecerken dünya umrunda değil araclara bakmıyor bile artislik yapıcam diye geberip gidecekler yaptırımları yaya olarak yola atlıyan kulagında kulaklık elinde telefon yavas yavas gecenler yapılmalı...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mahalleli 2019-07-11 13:58:59

eğer mümkünse Raif Denktaş Caddesine de 2-3 tane kasis yol çok tehlikeli .. kapımızın önünde oturamıyoruz ... kaldırım diye bişey yok zaten

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu
Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim