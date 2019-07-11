Lefkoşa’daki yaya geçitlerinde yeni uygulama

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’daki mümkün olan tüm yaya geçitlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirecekleri müjdesini verdi.
İşte Harmancı'nın paylaşımı...
Mümkün olan tüm yaya geçitlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.
buna kıbrısta gerek yok yaya karsıdan karşıya gecerken dünya umrunda değil araclara bakmıyor bile artislik yapıcam diye geberip gidecekler yaptırımları yaya olarak yola atlıyan kulagında kulaklık elinde telefon yavas yavas gecenler yapılmalı...
eğer mümkünse Raif Denktaş Caddesine de 2-3 tane kasis yol çok tehlikeli .. kapımızın önünde oturamıyoruz ... kaldırım diye bişey yok zaten