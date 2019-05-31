Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir meyhaneyi yüksek sesle müzik çaldıkları gerekçesiyle av tüfeği ile basan zanlı Akın Lefkoşalı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Akın Lefkoşalı, 07 Şubat 2018 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Yenişehir’de faaliyet gösteren bir meyhanede yüksek sesle müzik çalındığı gerekçesi ile, müziğin kısılması hususunda meyhane görevlilerini uyarmak maksadı ile tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı av tüfeğini ikametgahından alıp meyhaneye giderek “Kanunsuz Ateşli Silah taşıyıp” tasarrufunda bulundurmuştu.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Sağer, kanunsuz ateşli silah suçlarının ciddi çekilde tehdit yarattığına vurgu yaptı. Sağer, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sağer, sanığın gecenin geç saatlerinde bir mekana giderek, korkutmak amacıyla silah taşımasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanığa 9 ay hapis cezası verdiklerini ve üç yıl boyunca ateşli silah tasarruf etmekten men ettiklerini açıkladı.
Yasal olmayan bir şekilde aşırı müzik yapılıyor memlektte. Çevre Dairesi, Kaymakamlık, Zabıta, ve Polis vatandaş şikayet ettiğinde müdahale etmezsa aha böyle olur. Bu adam şimdi suçlu mudur? Bizim da başımıza geldi nere başvurduysak sonuç alamadık. 60db. yi geçmeycek müzik sesi! Hade çevre dairesi kontrol et ceza kes, Polis topla hoparlörleri. Kaymakamlık iznini iptal et! Kime söylen!! Banana da yaşarık!! nolacak bannana!!
Yaz boyunca yıllardır haftada üç defa düğün yapılıyor. Hoparlörler sonuna kadar açık. Ben tüfek ile gitmedim. Usulünde söyledik olmadı. Düşünün ki ülkenin huzur ve güvenini sağlayan GKK tesisinde bunlar yapılıyor.
Konu şahsı tanımıyorum. Belli ki çileden çıkmış ve bu suçu işlemiştir. Ne yazık ki bu şekilde rahatsızlık yapan çok yer vardır. Gazimagusada yasaya aykırı müzik çalınan yerlerin başında GKK bağlı Gülseren plaj gazinosu da vardır.
ŞAHSI AZDA OLSA TANIYORUM EFENDİ BİRİ ADAMI DELİRTMİŞLER POLİS GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİN 3 - 4. ŞİKAYETLERİ BEKLİYOR HEMEN GELMİYOR SONUCLAR ORTADA YAZIK....Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Çevre dairesine sesleniyorum. Bu belirttiğim işyeri hangi sınıfa giriyor. Kaç defa denetlediniz. Hiç.
Hoparlörleri denize doğru çevirin söyledik o da olmadı.inadına apartmanlara va konutlara doğru çevriliyor. Bir gün astsubaya söyledim. Biz karışmıyoruz. Düğün sahibi müziği getiriyor. İstedikleri gibi yaparlar. Şikayetçiyseniz onları şikayet ediniz.
Ben bu konuda başta GKK, polis, çevre Dairesi, belediye ve kaymakamlığa yazı yazdım. Bu konuda tedbir alacaklarını belirttiler. Bilakis bir hafta sonra müziğin sesi daha da açılmıştı.
Çevre Dairesi müdürü bana ne söyledi biliyormusunuz. Burası tamamen izinsiz ve kanunsuzdur. Biz müdahale edemiyoruz. Çünkü askeridir. Ben olsam onbusmana giderdim. Ayıptır. GKK ombusmana şikayet edeceksiniz.
Bu haberi yaparken olayın bütününü yazmıyorsunuz. Bu şahsı bu suçu işlemeye götüren sebepler nelerdir. Suç teşkil ediyormuşsun. O konuda ne yapılmıştır.