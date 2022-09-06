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“Lefkoşalı, Lefkoşa'da kalmalıdır ve göç etmemelidir”

CTP milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

06 Eylül 2022 Salı 10:34
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“Lefkoşalı, Lefkoşa'da kalmalıdır ve göç etmemelidir”


ÖZEL HABER

CTP milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Dr. Sıla Usar İncirli, “İmar planı dendiğinde sadece ev ve beton aklımıza gelmemelidir. İmar planları yaşam alanları ve kamusal alanları da kapsar. Barınma ihtiyacı Lefkoşa’nın en ciddi sorunlarından bir tanesidir. Sosyal konut projeleri gündeme alınmalıdır ve belediye de buna öncülük edebilir. Bu ihtiyacın farkındayız ve bunun giderilmesi için çalışmalar yapacağız. Lefkoşalı, Lefkoşa’da kalmalıdır ve göç etmemelidir. Barınma konusunu imar planı ile değerlendirmek gerekiyor” dedi. 

Dr. Sıla Usar İncirli, “Hamitköy ve Haspolat’ta da çok ciddi sorunlar var. Bunlar temel belediyecilik hizmetidir. Altyapı çok önemli ve temeli sağlam tutarak bu bölgelerimizi daha yukarı çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Dr. Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa hepimizin kalbinin attığı ve yollarımızın kesiştiği yer. Hepimiz Lefkoşa’da yaşıyoruz ve Lefkoşalıyız. Lefkoşa hepimizin gurur duyacağı bir başehir olacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

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