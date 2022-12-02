Lefkoşalı yeşil alanlarda sosyalleşebilecek”

UBP LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu, Lefkoşa’daki yeşil alanların çöp ve moloza teslim edildiğini söyleyerek, bu noktaların dönüşümünü sağlama sözü verdi

Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Başkent’te yetişkinlerin ve çocukların sosyalleşebileceği ortamların yok olduğunu belirterek, bu sorunu ortadan kaldıracağını kaydetti.

“Biz çocukluğumuzda mahalle aralarındaki parklarda oyunlar oynardık, ailelerimiz gelirdi buralar sosyal ortamlara dönüşürdü ama artık bu alanlar kayboldu” tespitini yapan Gardiyanoğlu, kent genelinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait 52 tane yeşil alan olduğunu ancak bu alanların kullanılmadığını ifade etti.

Gardiyanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Mimar olmamı ve siyasi kimliğimi bir tarafa bırakın, bir baba olarak Başkent’te çocuklarımı hafta sonu götürebileceğim bir yer yok. 53 yer maalesef çöp ve moloz yığınları ile dolu. Gidip bir tabela bile çakmamışlar. Bizim bu konuda projelerimiz hazır… Amacımız sosyalleşmeyi sağlamaktır. Evlat yetiştiren biri olarak, çocuklarımızın sosyalleşecekleri alanları yaratacağız.”

Lefkoşa’nın özünde apartmanlaştığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, bu tip küçük sosyalleşme alanlarının insanları birbirine yakınlaştıracağına da vurgu yaptı.

Hamitköy için önemli proje

Sadık Gardiyanoğlu, Hamitköy’de gölet bölgesinde insanların hayat kalitesini yükseltecek bir park inşa etmek için projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, “Hamitköy’deki gölet denilen alana binlerce ağaç ekerek, buraya kafe, bisiklet ve yürüyüş yolları düzenlemeleri yaparak ciddi bir yatırım kazandıracağız” dedi.