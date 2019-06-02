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Lefkoşa’nın çocukları ortak etkinlikte eğlendi

Nicosians Grubu Taksim Sahası’nda İki Toplumlu Etkinlik Gerçekleştirdi

02 Haziran 2019 Pazar 15:32
Lefkoşa’nın çocukları ortak etkinlikte eğlendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Güney Lefkoşa Belediyesi meclis üyelerinin oluşturduğu iki toplumlu Nicosians grubu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Taksim Sahası’nda iki toplumlu etkinlik gerçekleştirdi. 

LTB tarfından yapılan yazlılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Costantinos Yorgacis himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğe UNFICYP da destek verdi.

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Geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları ile kareoke, canlı müzik  yüz boyama ve sportif aktivitelerin düzenlendiği iki toplumlu etkinlik yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası ile LTB Gençlik Meclisi Orkestrasıda sahne aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancıda etkinliğe katılarak çocuklar ile oyunlar oynadı.

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Nicosians GrubuTaksim Sahasıİki Toplumlu EtkinlikHaberGündemKıbrıs
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