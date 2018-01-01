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Lefkoşa’nın göbeğinde fuhuş!

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Lefkoşa bölgesinde Antalya Pansiyon’a baskın yapan polis ekipleri yaşları 17 olan A.G ve T.G isimli iki erkek şahsı, 14 yaşındaki ikiz kız kardeşlerle uygunsuz bir şekilde yakaladı

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:00
Lefkoşa’nın göbeğinde fuhuş!
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da Antalya Pansiyonda 16 yaşından küçük kız çocuklarının fuhuş yaptığı gerekçesi ile alınan ihbar üzerine yapılan baskında konu pansiyon içerisinde yaşları 17 olan zanlılar A.G ve T.G isimli iki erkek şahsın 14 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile cinsel münasebette bulundukları tespit edildi.

Tutuklanan zanlılar A.G ve T.G ile pansiyonun işletmecisi Turhan Kumru tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken zanlı Kumru’nun ise doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

3 gün tutuklu kalacaklar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 30 Aralık tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Antalya Pansiyon’da küçük kız çocuklarının fuhuş yaptıkları bilgisi üzerine konu yere baskın yapıldığını söyledi.

Polis yapılan baskında pansiyonun 1 numaralı odası içerisinde huzurda bulunan zanlılar A.G ile T.G’nin yaşları 14 olan ikiz kız kardeşler ile cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında konu pansiyonun işletmecisi olan 75 yaşındaki Turhan Kumru’nun da suçun işlenmesine göz yumduğu gerekçesi ile tutuklandığını belirtti.

Polis zanlılar A.G ile T.G’nin “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz” ve “16 yaşından küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girmek için alı koyma”, zanlı Turhan Kumru aleyhine ise “kontrolü altındaki binada 16 yaşındaki kız çocuğunun cinsel ilişkiye girmesine müsaade etme” suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

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