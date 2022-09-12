Lefkoşa’nın Göbeğinde Öldüresiye Dayak

ÖZEL HABER

İzlerken dehşete düştüğümüz ve yayınlamaktan utandığımız görüntülerde sokakta durmakta olan bir gence 10 kişi birden ellerinde sopalarla saldırdı.

Sopalarla gencin kafasına ve vücuduna vuran bir grup genç, saldırdıkları bir diğer genci hastanelik etti.

Çevrede olayı gören yetişkinlerin dahi tekme ve yumruklara engel olamadığı görüntülere yansıdı.

Öfkeli kalabalığı etraftan geçenler ayırırken, yaşları 18’i geçmeyen gençlerin bu tür olaylarla anılması ise sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

“Güzelim memleketimiz ne hale geldi?” diye yorum yapan vatandaşlar “Memleketi Teksas’a çevirdiniz” dedi.

Elde edilen bilgiye göre ise darp edilen genç hastanede tedavi görüyor…