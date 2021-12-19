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Lefkoşa’nın Güneyinde Faneromeni Bölgesinde Bir Ağaç Yerinden Söküldü

Bölgeyi gece yarısı itibarıyla etkisi altına alan ve yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen alçak basınç sistemi, Güney Kıbrıs’ta etkili oluyor.

19 Aralık 2021 Pazar 10:11
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Lefkoşa’nın Güneyinde Faneromeni Bölgesinde Bir Ağaç Yerinden Söküldü
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Bölgeyi gece yarısı itibarıyla etkisi altına alan ve yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen alçak basınç sistemi, Güney Kıbrıs’ta etkili oluyor.

Fileleftheros’un haberine göre “Carmel” olarak adlandırılan sistem nedeniyle yoğun yağış ve bölgesel fırtına beklentisi yüzünden Meteoroloji Dairesi pazartesi gününe kadar turuncu alarm verdi. 

Güneyde Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere yerel yönetim birimleri halka gerekli tedbirleri alma ve muhtemel sel bölgelerinden uzak durma çağrıları yapıyor.

Sigma’nın haberine göre, bölgede yarın akşama kadar etkili olması beklenen “Carmel”, dün geceden bu sabaha kadar Güney Kıbrıs genelinde yağışlar ve güçlü rüzgarlarla kendini gösterdi.

Habere göre dün gece Faneromeni (Lefkoşa) bölgesinde, fırtınaya dayanamayan bir ağaç yerinden söküldü ve Noel süslemelerinin yer aldığı meydandaki aydınlatma direğinin üzerine düştü.

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