Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa’nın tarihinin en önemli parçalarından biri surlarıdır, evet buranın bakım ve onarımı bizde olmayabilir ama elbette burada yaşananlar bizim şehrimizi oluşturan kimliğimizdir.

İlk günden beri maddi olanaklarımız doğrultusunda onarımına ve gösterilecek şekilde bakımına katkı yapmak için hazır olduğumuzu bildirdik.

Son yaşanan olayda da Cumartesi gününden beri ekiplerimiz ilgili dairelerin ekipleri ile birlikte incelemelerini yapmaktadır. Eski eserler dairesinin yönlendiriciliği ve bütçe olanaklarımız doğrultusunda gereken tamirat işlemi için de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.”

(BRT/SM)