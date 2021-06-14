Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Flaş Haber
Turizm Sektörü Aşılanıyor
Kapat

Lefkoşa'ya yapılacak olan 500 yataklı Devlet Hastanesi için çalışmalar devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da yapılması planlanan 500 yataklı Devlet Hastanesi’nin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 20:04
192 Okunma
Lefkoşa'ya yapılacak olan 500 yataklı Devlet Hastanesi için çalışmalar devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ile ülke altyapısı yatırımlarına süratle devam edildiği ifade edildi.

Bu çerçevede Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yatak kapasitesine sahip olan Devlet Hastanesi’nin çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini aktarılan Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Meclisi’nce de 26 Mart 2021 tarihinde onaylanan  ve 8 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren söz konusu 500 yataklı hastane projesini yapılacağı Lefkoşa- Kızılbaş’ta, BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki arazi ,bu amaçla 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan bir teslim tutanağı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Sağlık Bakanlığı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredilmiş ve bunun ardından konu arazi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce ‘’Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları Hazırlanması’  için ihaleyi kazanan proje  grubuna devredilmiştir.

Toplam 135,000 m2 kapalı inşaat alanına sahip hastanede “İhtiyaç Programı Tespit Formu”na göre 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı ve 2 adet mahkûm yatak sayısı olmak üzere toplam 500 yatak yer alacaktır. Arazinin zemin etütleri tamamlanmıştır.”

Son Güncelleme: 14.06.2021 23:36
Anahtar Kelimeler:
500 Yataklı Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Güney'de 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
TRNC records 25 COVID cases
TRNC records 25 COVID cases
“Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’nin tanıtımı yapıldı
“Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’nin tanıtımı yapıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim