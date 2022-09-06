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CTP milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

LTB Belediye başkan adaylığına nasıl karar verdiği hakkında konuşan Dr. Sıla Usar İncirli, “Zor ve kritik zamanlarda siyasilerin toplumsal ihtiyaçlara göre karar vermesi gerekir. Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adaylığımda böyle gelişti. Yerel yönetim seçimleri gündeme geldiğinde yerel yönetimlerin çok büyük sıkıntı içinde olduğunu gördüm. Halk hizmet alamıyor, belediyelerde çok büyük sıkıntılar var. Yerel yönetim demokrasinin temel ilkelerinden birinin ürünüdür. İnsanların yaşadıkları şehir belediyelerin sorumluluğudur. Başkent Lefkoşa’da da bir sorun var. Geçtiğimiz dönemlerde hepimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir değil Lefkoşa. Lefkoşa bizim şerefimiz ve gurur kaynağımız olmalıdır. Lefkoşa bu ülkenin kalbi ve köklerinin çıktığı bir şehirdir. O yüzden hepimizin Lefkoşa’yı sahiplenerek yaşamaktan gurur duyacağımız bir baş şehir haline getirmemiz gerekiyor. Bugün Lefkoşa’da yaşamak bizi üzüyor. Lefkoşa’da temel belediyecilikten başlamamız gerekecek ve inanıyorum ki Lefkoşa’yı yaşanılası bir şehir haline getireceğiz" dedi.