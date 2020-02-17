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Les Ambassadeurs CEO’ su Hüseyin Eken, Yöneticilerine “Eğitimcinin Eğitimi Kursu” düzenledi…

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:01
Les Ambassadeurs CEO’ su Hüseyin Eken, Yöneticilerine “Eğitimcinin Eğitimi Kursu” düzenledi…
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Les Ambassadeurs CEO’ su Hüseyin Eken, Yöneticilerine “Eğitimcinin Eğitimi Kursu” düzenledi…

İşletme olarak Eğitime çok önem verdiklerini söyleyen Hüseyin Bey, bugüne kadar çalışanlarına Les Ambassadeurs Hizmet Standartları Eğitimleri, Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, Motivasyon Eğitimi, Etkin Halkla İlişkiler Eğitimi, Sivil Savunma Dairesi ile koordineli olarak Yangın ve Yangında Kurtarma Eğitimi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri, Departman Müdürlerinin personelimize iş başı Eğitimleri gibi Eğitimleri organize ettiklerini vurguladı.

Her ay ayın personeli kutlaması ve yine personel doğum günü kutlaması düzenlediklerinide belirten Hüseyin Bey, personel motivasyonu için Şirket olarak bu tür Eğitim ve çalışmalara çok önem veriyoruz dedi. Zira bu tür organizasyonlar ayrıca ekip çalışması ruhunu ve çalışanlar arasın da kaynaşmayıda sağlıyor dedi.

Ayrıca Şirket vizyon ve misyonumuz gereği “Sosyal Sorumluluk Projeleri” kapsamın da geçen yıl Kaşgar sahil de Girne Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa çevre temizliği de yaptıklarını ve buna benzer projelerinin devam edeceğini söyledi. Şirket hedefimiz bu gibi etkinlikler ile toplumda farkındalığı artırmak olacaktır diye sözlerine devam etti.

Son Güncelleme: 17.02.2020 14:44
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LesambassadeursHotelEğitimKursKıbrısGirneHüseyineken
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