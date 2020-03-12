Les Ambassadeurs Otel’den virüse karşı ozonlu koruma

Les Ambassadeurs Otel yönetimi Korona virüsü salgınına karşı aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

Termal kameralar, özel dezenfektanlar ve profesyonel sağlık ekibi ile birlikte otelde üst düzey alınan sağlık tedbirlerine Les Ambassadeurs yönetimi bir yenisini ekleyerek, müşterilerinin güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.

Yurt dışından getirilen özel ozon cihazları ile kapalı alanlardaki virüs ve bakterilere karşı en etkili korumayı sağlayan Les Ambassadeurs yönetimi, misafirlerinin sağlık ve rahatının korunması için tedbirlerini arttırdıklarını, müşterilerinin güven ve huzurlarının kendileri için en ön planda olduğunu belirtti.