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Les Ambassadeurs Otel’den virüse karşı ozonlu koruma

Korona virüsüne karşı aldığı tedbirler ile müşterilerinin sağlığını ve güvenliği en iyi şekilde koruyan Les Ambassadeurs Otel, aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi…

12 Mart 2020 Perşembe 18:26
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Les Ambassadeurs Otel’den virüse karşı ozonlu koruma

Les Ambassadeurs Otel yönetimi Korona virüsü salgınına karşı aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

Termal kameralar, özel dezenfektanlar ve profesyonel sağlık ekibi ile birlikte otelde üst düzey alınan sağlık tedbirlerine Les Ambassadeurs yönetimi bir yenisini ekleyerek, müşterilerinin güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.

Yurt dışından getirilen özel ozon cihazları ile kapalı alanlardaki virüs ve bakterilere karşı en etkili korumayı sağlayan Les Ambassadeurs yönetimi, misafirlerinin sağlık ve rahatının korunması için tedbirlerini arttırdıklarını, müşterilerinin güven ve huzurlarının kendileri için en ön planda olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Les Ambassadeurs OtelKoronavirüsCoronavirüs
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sabri reis 2020-03-12 18:42:29

Tebrikler cok iyi isler yapiliyor takip ediyorum en guvenilir otel bence

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Vatandaş 2020-03-12 21:12:00

Gundemkıbrıs... sen haber sitesi misin yoksa , bunların reklam ajansı mısın ?? Öyle bir reklam yapıyorsun ki, girnede başka gidecek yer kalmamış milleti zorla kumarhaneyimi alıştıracaksınız??

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