Les Ambassaduers Hotel&Casino, Marina’dan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi; Girne Kaşgar’da Çevre Temizliği…

Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Marina Yöneticileri İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesin de ve yine Dünya Çevre günü dolayısı ile, Girne Kaşgar Bölgesinde, Girne Belediye Başkanı Sn. Nidai Beyin de destekleri ile Çevre temizliği yaptı. Ülkemizi ve Girne’mizi çok seviyoruz diyen İşletme CEO’ su Hüseyin Eken böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutlu olduklarını gerek Turizm açısından ve gerekse de gelecekte çocuklarımıza temiz bir çevre ve doğa bırakabilmemiz için herkesin bu konuya üst düzeyde duyarlı olması gerektiğini belirtti. Yaptıkları temizlik esnasın da deniz kıyı ve arazi de yere atılmış çekirdek atıkları, naylon poşet, meşrubat, alkol şişe ve pet şişenin yanı sıra birçok çöp ile karşılaştıklarını ve bu çok güzel doğa harikası alanda herkesi üzerine düşen görevi yerine getirmesini rica ediyoruz dedi. İşin en üzücü tarafı ise cadde boyunca Belediyemiz Çöp Kutuları koyduğu halde gelen ziyaretçilerin çöplerini çevreye atmaları… Birey ve toplum olarak ortak kullandığımız ve paylaştığımız alanların temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir diyen Eken, zira yaşamsal tüm alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur diye ilave etti. İşletme olarak bu tür Sosyal Sorumluluk Projelerinin ise devam edeceğini söyledi.