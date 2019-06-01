Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Les Ambassaduers Hotel&Casino, Marina’dan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi; Girne Kaşgar’da Çevre Temizliği…

Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Marina Yöneticileri İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesin de ve yine Dünya Çevre günü dolayısı ile, Girne Kaşgar Bölgesinde, Girne Belediye Başkanı Sn. Nidai Beyin de destekleri ile Çevre temizliği yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:50
Les Ambassaduers Hotel&Casino, Marina’dan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi; Girne Kaşgar’da Çevre Temizliği…
banner44

banner41
Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Marina Yöneticileri İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesin de ve yine Dünya Çevre günü dolayısı ile, Girne Kaşgar Bölgesinde, Girne Belediye Başkanı Sn. Nidai Beyin de destekleri ile Çevre temizliği yaptı. Ülkemizi ve Girne’mizi çok seviyoruz diyen İşletme CEO’ su Hüseyin Eken böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutlu olduklarını gerek Turizm açısından ve gerekse de gelecekte çocuklarımıza temiz bir çevre ve doğa bırakabilmemiz için herkesin bu konuya üst düzeyde duyarlı olması gerektiğini belirtti. Yaptıkları temizlik esnasın da deniz kıyı ve arazi de yere atılmış çekirdek atıkları, naylon poşet, meşrubat, alkol şişe ve pet şişenin yanı sıra birçok çöp ile karşılaştıklarını ve bu çok güzel doğa harikası alanda herkesi üzerine düşen görevi yerine getirmesini rica ediyoruz dedi. İşin en üzücü tarafı ise cadde boyunca Belediyemiz Çöp Kutuları koyduğu halde gelen ziyaretçilerin çöplerini çevreye atmaları… Birey ve toplum olarak ortak kullandığımız ve paylaştığımız alanların temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir diyen Eken, zira yaşamsal tüm alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur diye ilave etti. İşletme olarak bu tür Sosyal Sorumluluk Projelerinin ise devam edeceğini söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Les Ambassaduers Hotel&CasinoMARİNAÖrnek Sosyal Sorumluluk Projesi;Girne Kaşgarçevre Temizliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafiğe bir günde 2 kurban
Trafiğe bir günde 2 kurban
Sağlamer: İşinize gelince ‘Özersay sen çok yaşa’, gelmeyince ‘Özersay tu kaka"
Sağlamer: İşinize gelince ‘Özersay sen çok yaşa’, gelmeyince ‘Özersay tu kaka"
Öztaş'tan Halkın Partisine sitem!
Öztaş'tan Halkın Partisine sitem!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim