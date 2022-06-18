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Les Arena’da Mero fırtınası!

18 Haziran 2022 Cumartesi 23:30
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Les Arena’da Mero fırtınası!
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Rap müziğin yükselen yıldızı Mero, Les Music Festival’de Kuzey Kıbrıslı hayranları ile bir araya geldi. İlge Turizm sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin otellerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel’in muhteşem ambiyansında sevenleri ile bir araya gelen Mero, unutulmaz bir konsere imza attı. dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ünlü rapçi tam anlamı ile sahneyi salladı. Binlerce hayranının sevgi seli eşliğinde sahneye çıkan Mero, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansla izleyenlerden tam not aldı.

Son Güncelleme: 18.06.2022 23:49
Anahtar Kelimeler:
Les ArenaMero
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