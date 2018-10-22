Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94941
ALTIN
222.772
DOLAR
5.6664
STERLİN
7.3550
EURO
6.4989
Bel ağrısı deyip geçmeyin!
Bel ağrısı deyip geçmeyin!
Testlerdeki bu değere dikkat!
Testlerdeki bu değere dikkat!
Bira sevenlere kötü haber!
Bira sevenlere kötü haber!
Winamp efsanesi bugün resmen geri döndü!
Winamp efsanesi geri döndü!
İşte dünyanın en ince telefonu
İşte dünyanın en ince telefonu
banner40

Levent’in Erdoğan’ı dava etme talebi ret edildi

Şener Levent’in Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açtığı dava reddedildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:59
Levent’in Erdoğan’ı dava etme talebi ret edildi

(Kamalı Haber) - Şener Levent’in Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ocak’ta çıkan olayları azmettirdiğine yönelik açtığı dava reddedildi. Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu’nun huzurunda görüşülen dava da Şener Levent şahsen hazır bulundu. Avcıoğlu, dün saat 11.30’da okuduğu davada, Şener Levent’in davasında dava sebebi belirtilmemesi ve yabancı devlet başkanlarının yargı muafiyeti olduğuna bulgu yaptı. Avcıoğlu, Şener Levent’in şahadet ve emare sunmadığına ve sadece hitap yaptığına ancak bunun yeterli olmadığına değindi. Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu, tüm hususlara değinip, istidayı ret ve iptal ettiğini açıkladı. 

Mahkemede kararının ardından basına açıklama yapan Şener Levent, şunları kaydetti: 

 “Yargıcı ve mahkemeyi, davanın haklı gerekçeleri olduğuna dair ikna etmem gerekiyordu. Okunan bu karara göre, bu istidada yapılmamış fakat ikinci bir reddedilme gerekçesi, birinci sebebi ortadan kaldırıyor. O da şudur: Özellikle yabancı devlet başkanlarının dava muafiyeti vardır. Hangi şartlarda, bu muafiyetin ortadan kaldırılabileceği ve davanın açılabileceği belli değildir. Muğlak tutulmuştur. Yani zaten birinci gerekçeyi söylemesine gerek kalmadan, ikinci gerekçe istidayı ortadan kaldırıyor.yabancı devlet başkanlarının diyor ki, yargı muafiyeti vardır ve ilginç bazı örnekler de getiriyor. Getirdiği örnek, Muammer Kaddafi örneği. Muammer Kaddafiye, böyle bir dava açmak istemişler fakat kabul edilmemiş. Onlar Muammer Kaddafi’ye açamadı, biz Recep Tayyip Erdoğan’a açabilir miyiz? Yalnız yabancı devlet başkanlarına tanınan yargı muafiyeti, gerekçe olarak gösterilse, dediğim gibi geriye kalanlar hakkında hiçbir şey söylememek de mümkün. Ben yargıyı ikna edebildim, haklı sebebim vardır veya yoktur. kararda da, falan tarihte Bursa’da yaptığı konuşma ve bu gazete için söylediği sözler, herkes tarafından duyulmuş ve bilinen bir olaydır. Bunu mahkemeye sunup, ispat etmemiz. Gerekmiyor. Dünya çapında çıkmış bir olaydır ve biz de bunu istidamızda ortaya koyduk. Madem ki, yabancı devlet başkanlarına yargı muafiyeti vardır. Boşuna çaba sarf etmemek lazımdır. Kıbrıs’ın güneyinde veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde mevzuat nedir? Hukukçularla bunu görüşeceğim. Kıbrıs’ın güneyinde veya AİHM’de mümkünse, dava açacağız. Kendi ülkemizdeki hukuksal prosedür tamamlanmıştır. Sayın yargıcın okuduğu bu kararı, alıp, AİHM’e taşıyıp, yabancı devlet başkanlarına dava açılıp, açılamayacağını görmek isteriz. Yargıç, dava açılabilmesi için çok ciddi bir sebebin olması gerektiğine işaret etti.

banner22
Son Güncelleme: 22.10.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberDavaTC Cumhurbaşkanı ErdoğanŞener Levent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nnn 2018-10-22 15:25:03

tip in i şener levent... mahkemeyi gereksiz yere uğraştırmaktan buna dava açılmalı... şarlatan

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ali 2018-10-22 16:13:32

Avrupa insan hakları mahkemesi.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
İlgili Haberler
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası KTSO’yu ziyaret etti
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası KTSO’yu ziyaret etti
Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı
Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı
Gazimağusa Devlet Hastanesi santrali yarın bir süre hizmet veremeyecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi santrali yarın bir süre hizmet veremeyecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim