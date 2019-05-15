Leymosun Kültür Vakfı 18 Mayıs’ta Yeni Bir Etkinlik Düzenliyor

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumunda Saat 15.00’te başlayacak.

Etkinlikte ilk olarak saat 15:30’da Girne Bölgesi ortaokulları ve futbol kulüplerinin alt yapı takımlarına yapılan davetin ardından, gönüllü olarak katılmayı kabul eden Türk Ocağı Limasol ve Girne Halk Evi alt yapı takımları karşılaşacak. Karşılaşma Leymosun’un Türk Ocağı Limasol takımının fanatik kadın taraftarı rahmetli Cemaliye Ahmet(Halayık Cemaliye) anısına gerçekleşecek.

Maç aralarında ise kültürel oyunlar ve yarışmalar yapılacak. Kazananlara ödüller verilecek.

Yine Leymosun kadınlarının gönüllü olarak yapacağı yiyecekler etkinlikte satılacak ve elde edilen gelir gençler için düzenlenecek gelecek karşılaşmalar için kullanılacak.

Günün ikinci futbol karşılaşması ise, yine Leymosun’un ezeli rakip ve ebedi dost olan TOL ve DTB takımlarının Amatör Kadınları arasında gerçekleşecek. İkinci karşılaşma ise Leymosun’un Doğan Türk Birliği takımının fanatik kadın taraftarı rahmetli Fahriye Behcet(Terzi) anısına gerçekleşecek.

Formalara reklam alınması yoluyla, sponsorlardan elde edilen gelir, gençlerin önümüzdeki yaz Akdeniz Spor Birliği desteğiyle gerçekleşecek turnuva ve karşılaşmalarda ortaya çıkacak ihtiyaçları için kullanılacak.

Amatör kadınlar bir yıl önce Girne’de gerçekleştirdikleri sosyal amaçlı maçtan ve sponsorluklardan elde ettikleri gelirler ile Onkoloji Hastanesi’ne ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’na yardımda bulunmuşlardı.

Leymosun Kültür Vakfı’nın açıklamasına göre, geleneksel Leymosunlular pikniğinin ise de 9 Haziran’da yapılması planlanıyor.