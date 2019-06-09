Leymosun Kültür Vakfı’nın geleneksel etkinliği, Leymosunlular Pikniği, bugün Girne Boğaz Piknik alanında yapıldı.

Leymosun Kültür Vakfının, Girne , Güzelyurt ve Gazimağusa beleidyeleri sponsorluğunda bu yıl 7’incisini düzenlediği piknikte, yurtdışında ve Kuzey Kıbrıs’ın farklı yerlerinde yaşayan Limasollular bir araya geldi.

Organizasyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı , bazı milletvekilleri de katıldı.

Aslen Limasollu olan Cumhurbaşkanı Akıncı ,eşi Meral Akıncıyla birlikte, piknik alanında kurulan standları ve masaları gezerek, Limasollularla biraraya geldi , sohbet etti.

Ardından , akıncı ve eşi, eski Leymosun fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu,burada yaptığı konuşmada,etkinliğin 7’incisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona ana sponsor olan girne gazimağusa ve Güzelyurt Belediyelerine ,vakıf mütevelli heyeti ve organizasyon komitesine, kaktı koyan sponsor kuruluşlara teşekkür etti.

Vakıf olarak Leymosun Kültürü, değer ve geleneklerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik birçok etkinlik düzenlediklerini dile getirerek bu etkinlikler hakkında bilgi veren Rasımoğlu, etkinlikte herkesin güzle bir gün geçirmesini diledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,Leymosunluları bir araya getiren ve bu yıl 7’incisi düzenlenen pikniğe katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirterek, pikniğe her yıl yurt içi ve yurtdışından leymosunluların katıldığını belirtti.

Leymosunluların ve Kıbrıs Türk halkının, geçmişini , kültürünü değerlerini geleceğe aktarmaya yönelik Kitap yayınları , arşivleme çalışmaları ve bu gibi organizasyonların büyük önem taşıdığına vurgu yapan Güngördü, bu değerlerin geleceğe aktarılmasına yönelik her türlü çalışmaya belediye olarak katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ,Leymosun Kültür Vakfının bu yıl ‘incisin, düzenlediği pikniğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve Leymosunluları bir araya getiren Leymosun kültürünü yaşatmaya yönelik bir çok çeşitli etkinlik düzenleyen Vakfı kutladı..

Boğaz piknik alanındaki buluşmak ,eski günleri yad etmenin Leymosunlular için çok iyi olduğunu dile getiren Akıncı, “Şimdi hepimiz Kuzey Kıbrıstayız,hepimiz KKTC’de buluştuk , burada bir aradayız.Bu köklerimizi unutacağız demek değildir.Köklerimiiz unutmaya gerek yok .köklerimiz bize neyi anımsatıyor… Herşeyden önce Leymosunlu açık fikirlidir, Leymosunlu hür düşünce sahibidir,leymosunlu demokratiktir, hoşgörülüdür,farklı fikirlere saygılıdır, ,dayanışma ruhu , insan sevgisi vardır .. Herkes birbirini sever ve birbiriyle dayanışma içinde olur. Bunlar bizim geçmişten gelen hasletlerimiz, geçmişten günümüze taşıdığımız değerlerimizdir.bu günde ben o değerlerle yetişmiş ama şimdi aramızda olmayan değerleri saygıyla rahmetle anmak istiyorum..çünkü onların bizim bu şekilde yetişmemizde bu değerlerimizin gelişmesinde çok büyük katkıları vardır.onların hepsini saygıyla , minnetle rahmetle anıyorum ”diye konuştu.

Vakfın, Leymosunluluk kültürünü , değerlerini yaşatmaya yönelik çalışmalarına cumhurbaşkanlığı olarak ve bir Limasollu olarak da bireysel şekilde katkı koymaya hazır olduğunu dile getiren Akıncı, Vakfın, Leymosunlulardan toplayacağı , leymosuna ait değerlerin fotoğraflarını , bilgi içeren yazılar da ekleyerek bir kitap haline getirmesinin ,bu kültürün geleceğe aktarılması için önem taşıdığına vurgu yaptı.

Leymosunlular, gün boyunca Mustafa Kutbittin ve Grup otantik müzikleri eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

Etkinlikte gün boyunca Leymosun ve Kıbrıs Türk kültürüne has lezzetlerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

Organizasyonda, tavla turnuvası, piyango çekilişi, sokak oyunları, en iyi şeftali kebabı ve en iyi narenciye macunu yarışmaları da yapıldı