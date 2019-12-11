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Libya antlaşması çıldırttı: Türk gemilerini batırın

Darbeci Hafter güçlerinin sözde Deniz Kuvvetleri Komutanı Faraj el Mahdawi Yunan medya kuruluşu Alpha Tv'ye yaptığı açıklamada, "Türk gemilerini batırma" emri aldığını söyledi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 13:39
Libya antlaşması çıldırttı: Türk gemilerini batırın

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in destekçilerinden olan Mahdawi Lübya anlaşmasına karşı çıktığını söyleyerek "Bölgeye yaklaşan Türk gemilerini batırma emri" aldığını söyledi.

Geçen haftalarda Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Türk hedeflerinin düşman hedefler olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını iddia etmişti.

Son Güncelleme: 11.12.2019 13:42
Anahtar Kelimeler:
Libya
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Vatandaş 2019-12-11 14:24:23

Sen kimsin be orrosbu oglu.gemilerimiz senide göndereceklerinide denize gömer..

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Fotali 2019-12-11 14:36:43

Göt ister gemileri batirsin adamin gotunu sökerler

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sema 2019-12-11 15:05:12

))))))) batırda görelim

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TÜRKİYE 2019-12-11 15:38:20

SEN NE DİYON AMCAA;;;,;KARSINDA TÜRKİYE VAR SENİN ::)):):):):):

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Magusalı 2019-12-11 15:41:19

Koş ayıdır. Ancak kırmızı kabak bulunur. O da sertleşir kesilmez.

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