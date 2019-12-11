Libya antlaşması çıldırttı: Türk gemilerini batırın

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in destekçilerinden olan Mahdawi Lübya anlaşmasına karşı çıktığını söyleyerek "Bölgeye yaklaşan Türk gemilerini batırma emri" aldığını söyledi.
Geçen haftalarda Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Türk hedeflerinin düşman hedefler olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını iddia etmişti.
Sen kimsin be orrosbu oglu.gemilerimiz senide göndereceklerinide denize gömer..
Göt ister gemileri batirsin adamin gotunu sökerler
))))))) batırda görelim
SEN NE DİYON AMCAA;;;,;KARSINDA TÜRKİYE VAR SENİN ::)):):):):):
Koş ayıdır. Ancak kırmızı kabak bulunur. O da sertleşir kesilmez.