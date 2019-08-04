Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor
Ay'da daha fazla su olabilir
Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı
Son Dakika

Liderler 5 ay sonra buluşuyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 5 ay sonra Cuma günü bir araya geliyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:03
Liderler 5 ay sonra buluşuyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin gündeminin açık olduğunu ve iki liderin de istediği her konuyu gündeme getirebileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Liderlerin saat 10.30’da başlayacak görüşmesinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında da kullanılabilmesine imkan sunacak düzenlemenin hayata geçmesi vesilesiyle yaptıkları telefon görüşmesinde gayriresmi bir toplantı için mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider en son 26 Şubat 2019’da görüşmüşlerdi.

SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle salı günü bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 17.00’de yapılacak.

Akıncı, müzakere heyetindeki çalışma arkadaşları ile yürüttüğü hazırlığın yanısıra Kıbrıs sorunundaki çalışmalarıyla bilinen akademisyenlerle de görüştü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargo paketinde uyuşturucu
Kargo paketinde uyuşturucu
Girne'de Hırsızlık
Girne'de Hırsızlık
Taçoy: Kimse yanlış hesap yapmasın
Taçoy: Kimse yanlış hesap yapmasın

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim