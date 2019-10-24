Liderler Ara Bölgedeki BM Resepsiyonuna Katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler günü vesilesiyle bu akşam ara bölgede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından verilecek resepsiyona katılacak.

Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Oteli’nde saat 19.00’da başlayacak resepsiyonda Spehar konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

BM kaynaklarına göre, resepsiyonda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de yer alacak.