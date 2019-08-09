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Liderler beş aylık aradan sonra bugün yeniden bir araya geliyor

Görüşme, saat 09.30’da

09 Ağustos 2019 Cuma 09:09
Liderler beş aylık aradan sonra bugün yeniden bir araya geliyor

Liderler beş aylık aradan sonra bugün yeniden biraraya geliyor.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, bugün gayrı resmi bir görüşme için bir araya geliyor.

Görüşme, saat 09.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

(BRT)

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