Liderler Eylül’de buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis'in görüşmesi sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis'in Eylül ayında tekrar bir araya geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. Gayrı resmi görüşme Birleşmiş Milletler’in Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşti.

İki lider en son 26 Şubat’ta görüşmüştü. Akıncı ve Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında da kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sonrasında Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, “Liderler Genel Sekreter’le üçlü görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Sonuç odaklı görüşmelere olanak sağlayacak referans koşullarının tamamlanmasının aciliyetini vurguladılar” ifadeleri kullanıldı.

Akıncı ve Anastasiadis’in güven artırıcı önlemleri selamladıkları ve destekledikleri bildirildi. Ayrıca geçici BM yetkilisi Jane Holl Lute’nin de temaslara devam etmesi kararı alındı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada iki liderin Eylül ayında tekrar bir araya geleceği açıklandı.

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