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'Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştı'

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi. 

04 Aralık 2019 Çarşamba 10:29
'Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştı'

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. 
Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti.  
Liderler, Suriye'de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı. 
Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı. 
Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No'lu BM kararının önemine vurgu yaptı. 
Dörtlü Zirve'ye katılan liderler, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de yineleyerek, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.

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İngiltereHaber
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