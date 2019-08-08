Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Son Dakika
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Liderler yarın görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yarın görüşüyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Liderler yarın görüşüyor

Beş aylık aranın ardından yapılacak görüşme, saat 09.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis’in öneriyi kabul etmemesinden dolayı yarınki görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’le görüşmesi öncesi Salı günü Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla görüşmüş ve toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’le görüşmeye “iyi niyetle ve yapıcı bir ruhla” gideceklerini söylemişti.

Hidrokarbon konusunda ortak komite kurulması yönünde 13 Temmuz’da yaptığı ancak reddedilen önerinin Rum tarafınca tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, üçüncü taraflara da Rum tarafına bu yönde mesaj vermeleri için çağrıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının adı ne isterse olsun bulunacak herhangi bir çözümde çok önemli vazgeçilmezleri bulunduğunu, bunlardan birinin “siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım” olduğunu da vurgulamıştı.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Liderler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağıner’den İmar Planı Konusunda Çağrı
Çağıner’den İmar Planı Konusunda Çağrı
Oğuz: Virginia tütün ekimine önem verilecek
Oğuz: Virginia tütün ekimine önem verilecek
Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim