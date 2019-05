Lifecell Digital ve Ram Trading İş Birliği Protokolü İmzaladı

‘Ev interneti kesintisiz hızı ile uçuruyor’ sloganıyla sabit geniş bant piyasasına yeni bir anlayış getiren Lifecell Digital, müşterilerine Arçelik TV’ler ile kesintisiz ve kaliteli film izleme keyfini sunmak isteyen Ram Trading’le yapmış olduğu iş birliği ile bir ilke daha imza attı.

Lifecell Digital ve RAM Trading iş birliği protokolü, Ramadan Cemil İşletmeleri Genel Koordinatörü Ramadan Cemil Debbağ, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Digital Yönetim Kurulu Üyesi Harun Maden, Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal, Ram Trading - Arçelik Müdürü H. Candaş Yücehan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış, Ramadan Cemil İşletmeleri Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Yeşim Özenirler Alagöz ve Lifecell Digital Bireysel Satış Yöneticisi Hasret Uludağ’ın katılımı ile imzalandı.

Lifecell Digital ve Ram Trading (Arçelik) iş birliğiyle yapılan kampanyada Netflix özellikli Arçelik 4K Diamond TV modellerinden birini tercih eden müşterilere, Lifecell’den 1 aylık 5Mbit sınırsız ev internet hediye edileceği ve Ada genelindeki 14 Arçelik satış noktasında uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Ramadan Cemil İşletmeleri Genel Koordinatörü Ramadan Cemil Debbağ: ”Yüksek teknolojiyi temsil eden iki güçlü markanın böyle bir platformda iş birliği heyecan vericidir.”

Kampanyaya imza atan Ramadan Cemil İşletmeleri Genel Koordinatörü Ramadan Cemil Debbağ şunları söyledi: “Yüksek teknolojiyi temsil eden iki güçlü markanın böyle bir platformda iş birliği heyecan vericidir. Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Ltd. firmamız ile 1996 yılından beri Arçelik ürünlerinin distribütörüyüz ve müşterilerimize en son teknolojiye sahip ürünleri sunma misyonumuz var. Bu kampanya ile de müşterilerimize alışılmışın dışında çarpıcı ve üstün bir izleme deneyimi sunacağımıza eminim. Hepimize hayırlı olsun.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Digital Yönetim Kurulu Üyesi Harun Maden: “Kuzey Kıbrıs halkı için güzel bir iş birliği oldu. Teknoloji ve iletişim hizmetlerini Kuzey Kıbrıs’ta en yüksek kalite ile en yeni teknolojilerle ve en iyi müşteri hizmetleri ile halkımıza sunma çabası içerisindeyiz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Digital Yönetim Kurulu Üyesi Harun Maden iş birliği protokolü imzası sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: “Yakın zamanda hizmete soktuğumuz ev interneti hizmetimizi, Kuzey Kıbrıs’ın her noktasına elektronik ürünleri başarı ile ulaştıran ve bu ürünler için her türlü hizmeti, servisi en yüksek hizmet kalitesiyle veren Ram Trading – Arçelik organizasyonu ile iş birliği protokolünü imzaladık. Lifecell Digital ev interneti hizmetimizi yaygın bir şekilde adanın her yerine ulaştırma ve servisi verme noktasında yaptığımız bu iş birliğinin her iki işletmeye ve Kuzey Kıbrıs halkına hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Bu ve bunun gibi iş birliklerinin aratmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal: “Çok daha güzel işler başaracağız.”

Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal da konuşmasında böyle iki güçlü markanın iş birliğinin çok güzel işler üreteceğine olan inancını belirterek “Bununla birlikte daha güzel işler yapacağız, herkese hayırlı olsun. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesi için çalışan, emek veren herkese teşekkür ederim.” dedi.

Kampanya detayları:

Lifecell 1 aylık 5Mbit Sınırsız Internet Hediyeli NETFLIX özellikli ARÇELİK 4K Diamond TV’ler: