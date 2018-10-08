Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94260
ALTIN
237.405
DOLAR
6.1800
STERLİN
8.0767
EURO
7.0988
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Lifecell ile internette kalite artacak!

LifeCell’in piyasaya girmesi ile birlikte internet hizmeti alan son kullanıcıların kalite anlamında pozitif etkileneceğini belirtti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:12
Lifecell ile internette kalite artacak!

LifeCell’in piyasaya girmesi ile birlikte internet hizmeti alan son kullanıcıların kalite anlamında pozitif etkileneceğini belirten KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden, yatırım anlamında yapılması gerekenlerin altını çizdi. Daha ucuza daha hızlı internet için, iletişim altyapısının gelişmesine dikkat çeken Maden, “Tek bir fiber kablo üzerinden dünyaya açılıyoruz. Mobil, sabit tüm iletişim bir noktada toplanıyor. Önce Türkiye, sonra dünyaya açılıyor. İkinci bir fiber çekilmesi için girişimlerimiz sonuçsuz kaldı” dedi.

Maden, şu ifadeleri kullandı; Yapılan yatırım eski sisteme yatırım. Dünya 4.5 G kullanıyor, 5G’yi tartışıyor. Bizim yapmamız gereken yeni teknoloji yatırımları, ancak ülkenin teknolojisi buna el vermiyor. Türkiye’deki insanlardan buradaki insanların ne eksiği var. Dünyada bu hizmeti almakta KKTC halkının ne farkı, eksiği var? Bu ülke insanının da ileri teknolojiyi hizmeti alması gerekiyor. Bunun için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Biz Turkcell olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak siyasi mercilerin karar almada gecikme yaşaması nedeniyle yeterli yolu kat edemedik KKTCELL Yatırıma hazır... Ülkenin gerçeklerine vurgu yapan Maden, gecikmeden alt yapının geliştirilmesi için mevzuat değişikliğine vurgu yaptı.

Maden, kapsama anlamında KKTCELL’in gerekli güce sahip olduğunu vurguladı ve, “Eğer mevzuat izin verirse alt yapı anlamında KKTC vatandaşlarının dünya ile aynı seviyeye gelmesi için her türlü yatırımı yapmaya hazırız, bunda da ısrarlıyız, iddialıyız” dedi. Tek bir fiber kablo üzerinden... Adanın dünya ile internet bağlantısının tek bir fiber üzerinden sağlandığını belirten Maden, “Maalesef bu çağda, çanaklar üzerinden hizmet kalitesini artırmak için çaba harcıyoruz. İhtiyaç noktasında yatırım ve finansman için KKTCELL elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek” ifadesini kullandı.

banner22
Son Güncelleme: 08.10.2018 11:25
Anahtar Kelimeler:
LifecellTurkcellHarun Maden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bamya da 'LÜKS' oldu!
Bamya da 'LÜKS' oldu!
İşsizlik artacak
İşsizlik artacak
Üretim tehlike altında!
Üretim tehlike altında!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim