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Limak da Kapatıyor!

Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu: " Haftasonu itibariyle oteli kapatıyoruz"

10 Eylül 2020 Perşembe 14:55
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Limak da Kapatıyor!

Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, hafta sonu itibariyle KKTC'deki otelimizi kapatıyoruz açıklamasını yaptı.

Kavaloğlu'nun açıklaması şöyle:

"11 Ekim'de KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bakanlar Kurulu da seçime bağlı bir karar üretti. Eğlence yerlerini kapattı. Çift taraflı Covid-19 testi uyglulanmasına rağmen 7 günlük karantina kararı alındı. Böyle olunca da oteller grubu olarak bizde otelimizi geçici olarak kapama kararı aldık. Haftasonu otelimizi kapatacağız”

Son Güncelleme: 10.09.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Limak OtelKaan Kaşif Kavaloğlu
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