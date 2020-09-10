Limak da Kapatıyor!

Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, hafta sonu itibariyle KKTC'deki otelimizi kapatıyoruz açıklamasını yaptı.

Kavaloğlu'nun açıklaması şöyle:

"11 Ekim'de KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bakanlar Kurulu da seçime bağlı bir karar üretti. Eğlence yerlerini kapattı. Çift taraflı Covid-19 testi uyglulanmasına rağmen 7 günlük karantina kararı alındı. Böyle olunca da oteller grubu olarak bizde otelimizi geçici olarak kapama kararı aldık. Haftasonu otelimizi kapatacağız”