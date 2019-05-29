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“Liman Çocuk Şenliği” etkinliği Cumartesi günü

: Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve Girne İlçe Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar için şenlik düzenliyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:23
“Liman Çocuk Şenliği” etkinliği Cumartesi günü
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve Girne İlçe Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar için şenlik düzenliyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, “Liman Çocuk Şenliği” etkinliği Cumartesi günü saat 15.00-18.00 saatleri arasında Girne kale arkasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte palyaçolar, interaktif oyunlar, balondan kale, rehberler eşliğinde Girne Kalesi gezisi, yüz boyama, hazine avı, geri dönüşüm etkinlikleri, sanat etkinlikleri yer alacak.

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Gün boyu eğlenceli saatlerin yaşanacağı şenlikte kukla gösterisi de olacak.

GİRNE LİMANI SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Girne İlçesi Sekreteri Huri Akansoy, ülkede yaşayan çocukların gününü anlamına uygun bir şekilde kutlamak amacıyla hazırlıkların son sürat sürdüğünü ifade etti.

Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, bugün ise sahiplenmeyi bekleyen Girne Antik Liman’da dil, din, ırk ayırımı olmaksızın  tüm çocukları buluşturmayı amaçladıklarını belirten Akansoy, “Yaşadığımız dünyaya, ülkeye, kente ve tarihsel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu bilinci gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Cumartesi günü tüm çocuklarımızı kale arkasında buluşmaya çağırıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 29.05.2019 16:26
Anahtar Kelimeler:
CTPçocukLimanHaberKıbrısGündem
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