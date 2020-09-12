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Limanda Yapılan PCR Testleri Sonucu 7 Kişi Covid-19 Çıktı

Girne Turizm Limanı’nda dün yapılan random (rastgele) PCR testleri sonucu 7 kişinin Covid-19 olduğu saptandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 15:08
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Limanda Yapılan PCR Testleri Sonucu 7 Kişi Covid-19 Çıktı

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan habere göre Girne Turizm Limanı’na dün  yüzlerce kişinin akın ettiği, insanlara üst üste test yapıldığı Sağlık Bakanlığı operasyonunda birbirinden bağımsız 7 kişinin Covid-19 pozitif çıktığı belirlendi.

İnsanların ağız ağıza, üst üste testte tabi tutulduğu Sağlık Bakanlığı operasyonunun gerekli mesafe tedbirlerinin  alınmadığı gerekçesi ile basında ve sosyal medyada  çok eleştirildi.

Limanda yapılan testler, oluşan yoğunluk nedeniyle birçok vatandaşın bir biri ile temas etmesini sağladı.

Tedbirsizlik nedeni ile şimdi kim kimin temaslı bilinmiyor

Teste katılan vatandaşların önemli bir bölümünün kısa süre önce yurt dışına gidip gelenler olduğu belirtiliyor.

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan habere göre, dün açıklanan 25 pozitif vakadan ayrı olarak çok sayıda yeni pozitif vaka var.

Son bir haftadır da random testlerde ortaya çıkan yeni vakaların önemli bir bölümünün kaynağı belli olmayan vakalar olduğu  ve sağlık çevrelerine göre vakaların yurtdışından gelen kişiler olduğu ifade ediliyor.

 Sağlık Bakanlığı artan vakalar nedeni ile yurtdışından gelenlere  7 gün karantina uygulaması başlattı. Yoğun gelişler nedeni ile KKTC’ye uçuşlar 13 Eylül’e kadar tamamen durduruldu. Temas takip ekipleri yoğun bir şekilde pozitif vakarın temaslılarını araştırıyor.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 12.09.2020 15:16
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