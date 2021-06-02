Limasol Bankası’ndan Sos Çocukköyü’ne katkı ‘‘Her şey çocuklar için’’

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu’nun ev sahipliğinde Banka’nın Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen imza protokolüne SOS Çocukköyü Ulusal Müdürü Refika İnce, Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız ve Kurumsal Fon Geliştirme Sorumlusu Fatma Çizenel katıldı.

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu SOS Çocukköyü Derneği ile uzun yıllardır işbirliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başladı. Yoğurtcuoğlu ‘‘SOS Çocukköyü Derneği ile çocuklarımız için biraraya gelerek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bu anlamlı günde iş birliği protokolünü imzalamaktan mutluyuz. Çocuklarımızın refahına yönelik, tüm çocukların eşit haklarda eğitimlerini alarak ileride topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına; SOS Çocukköyü Derneği’nin mücadelesinde bir nebze olsun biz de katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Diğer tüm kurum ve kuruluşların da gerekli desteği vereceğine inanıyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Konuyla ilgili mesajında Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise şunları aktardı: “Limasol Bankası yıllardır çeşitli vesilelerle SOS Çocukköyü Derneği’ne maddi ve manevi destek sağlamıştır ve ileride de sağlamaya devam edecektir. Çocuklarımıza destek olmak ve onların geleceklerini şekillendirerek güvenli yarınlar inşa edip, sevgi dolu bir yuvada büyümeleri için SOS Çocukköyü Derneği’nin özveri ile yürüttüğü çalışmalara destek olmak hepimizin görevidir.”

Ulusal Müdür Refika İnce konuşmasının başında dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

‘‘SOS Çocukköyü, dünyanın en büyük, bağımsız, kar amacı gütmeyen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olan SOS Kinderdorf International üyesi bir dernek olarak, Kuzey Kıbrıs’ta çocuklara ve gençlere aile tipi bakım sağlayan, aile bakımını kaybetme riski olan çocuklara ve ailelerine destek veren, okul öncesi eğitim hizmetleri sunan, toplum merkezi ile sosyal, sportif, kültürel faaliyetler ve çeşitli alanlarda kapasite geliştirme eğitimleri sunan ve çocuk hakları savunuculuğu yapan bir sivil toplum gelişim organizasyonudur.’’

Refika İnce, sosyal sorumluluk anlayışıyla, kurumsal desteklerini SOS Çocukköyü Derneği’nde bakım gören çocuklara sağlayan Limasol Bankası yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti. İnce, SOS Çocuk Köyü Derneği olarak faaliyetlerini büyük oranda halktan aldıkları bağışlarla sürdürdüklerini, hem bireysel hem de kurumsal olarak yapılan tüm bağışların dernekleri için çok değerli olduğunu belirtti. İnce, SOS Çocukköyü Derneği olarak 200’ü aşkın aile, çocuk ve gence, bakım ve aile desteği vermekte olduklarını sözlerine ekledi.