Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Limasol'da büyük yangın!

 Limasol’da bugün, Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan “Kuris Barajı” bölgesinde saat 14.00 sularında yangın çıktı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:33
266 Okunma
Limasol'da büyük yangın!
banner48

Rum haber kaynakları, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek kontrolden çıkan yangını söndürmek için Limasol, Lefkoşa, Baf İtfaiyeleri, “Felaketle Mücadele Özel Birimi” (EMAK) ve Orman Dairesi’ne ait itfaiye araçları ile ekskavatör ve tankerlerin kullanıldığını duyurdu.

“İKAROS” planının da devreye sokulduğu yangında, söndürme çalışmalarına 8 hava aracının yanı sıra İngiliz Üsleri ile polise ait birer helikopter katılıyor.

Yangın nedeniyle “Ay.Theraponda-Lofos-İpsona” yolu da çift yönlü trafiğe kapatıldı ve bu yolu kullanacak olan sürücülere, dikkatli olmaları ve polisin talimatlarına uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN'de yeni dönem...
EL-SEN'de yeni dönem...
Mazotta indirim olmamasına tepki!
Mazotta indirim olmamasına tepki!
Salih Zorlu hayatını kaybetti
Salih Zorlu hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim