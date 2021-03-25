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Limasol'da cami duvarına saldırı...

Özersay, “Geçmişte de defalarca çağrı yaptık ama nafile" dedi.

25 Mart 2021 Perşembe 19:37
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Limasol'da cami duvarına saldırı...

Limasol’da bulunan bir cami duvarına Yunanistan bayrakları çizilerek, "Bütün Türkler ölün” yazıları yazıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'ta 1821 Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümüne gönderme yapılarak bir camiye daha yine faşist saldırılar yapıldığını belirtti.

Bu saldırının tam bir terbiyesizlik ve provokasyon olduğunu dile getiren Özersay, “Aynı yere bazen iki kez bazen üç kez üst üste saldırı oluyorsa, bunun sebebi Rum siyasi liderliğinin adım atmıyor ve sorumluları tespit edip cezalandırma yoluna gitmiyor olmasıdır” dedi.

Rum liderliğinin caydırıcı adımlar atmaması ve suçluları yakalayıp cezalandırmaması nedeniyle bu suça adeta ortak olduğunu kaydeden Özersay, “Geçmişte de defalarca çağrı yaptık ama nafile. Bu adanın başına ne geldiyse bu zihniyete sahip olanlar yüzünden geldi” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bütün Türkler ölün
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