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Limasol'da ki Köprülü Camiye molotof kokteylli saldırı

Tatar: "Caminin yakılmak istenmesi kabul edilemez"

01 Haziran 2020 Pazartesi 17:36
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Limasol'da ki Köprülü Camiye molotof kokteylli saldırı

Güney Kıbrıs’ın Limasol şehrindeki Köprülü Camii’ye molotof kokteyli atıldı, duvarlara ırkçı ve İslam karşıtı sloganlar yazıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti ve Rum Yönetimi’ni derhal failleri yakalamaya çağırdı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Tatar, “Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz” dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

“Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var.

Caminin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir.

Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz.

Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.”

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