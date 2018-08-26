Limasol'daki Rus mafya hesaplaşmasının düğümü Mağusa'da çözülüyor

Güney Kıbrıs’ta ‘Rus Mafyası’nın Limasol lideri olarak bilinen Ernesto Leonidi cinayetinin firari 4 zanlısı,Tatlısu’da ihbar üzerine yakalanmalarının ardından dün mahkemeye çıkarıldılar. Polis ekipleri zanlıların tasarrufunda bulunan tabanca ve çeşitli emareleri incelemeye alırken, bir yandan da kimlik doğrulama çalışmalarını sürdürüyor.

• Polis ; Leonidi’nin infazında rol alan Rus mafyası üyesi Gürcü grubundan olduğu bilinen 4 kişinin kendi beyanlarına ve ibraz ettikleri belgelere göre isimlerini Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis olarak açıklarken, zanlıların ibraz ettiği kimlik bilgilerinin bulunduğu belgelerin sahte olduğunu düşünüyor.

• Zanlılar hakkında ihbar bulunduğunu belirten polis çavuşu Eren Erdelhan, zanlıların Güney Kıbrıs’ta “Adam öldürme” suçundan aranan şahıs olduklarını söyledi. Zanlı Alexis Moisidis’in tercüman eşliğinde Rusça dilinde bir ifade verdiğini belirten polis çavuşu Eren Erdelhan, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyledi

Kıbrıs Postası - Nadire BAHADİ

Kıbrıs’ın Güney’inde ‘Rus mafyası’Limasol lideri Ernesto Leonidi’yi katledip Tatlısu’ya kaçan ve tasarruflarında 4 adet tabanca ve mermi ile yakalanan, Rus mafyası olduğu ileri sürülen 4 Gürcü cinayet zanlısı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlılar “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıma” suçlamaları ile tutuklanırken, polis ekipleri edinilen bilgi ışığında zanlıların Ernesto Leonidi cinayeti ile ilgili bağlantılarını araştırıyor. Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında mahkeme soruşturma amaçlı, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Polis Leonidi’nin infazında rol alan Rus mafyası üyesi Gürcü grubundan olduğu bilinen 4 kişinin kendi beyanlarına ve ibraz ettikleri belgelere göre isimlerini Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis olarak açıklarken, zanlıların kimlik bilgilerinin bulunduğu ibraz edilen belgelerin sahte olduğunu düşünüyor. Polis ekipleri zanlılar hakkında başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Zanlıların tasarruflarında bulunan 4 tabanca için balistik inceleme yapılacağı öğrenilirken, polis ekipleri zanlıların tespit edildiği, sözleşmeleri ise zanlı Alexis Moisidis adına olan sitedeki 2 ayrı evde yüklü miktarda para ve 4 zanlıya ait 10 tane cep telefonu ele geçirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde emare alınan cep telefonları ve telefon hatlarına ait telefon dökümlerinin detaylı bir şekilde inceleneceği bildirildi. Zanlıların tehdit edildikleri gerekçesi ile Güney Kıbrıs’a gönderilmeyi istemedikleri öğrenildi

2 ayrı evde 4 tabanca 8 mermi

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Eren Erdelhan mahkemede verdiği ifadesinde, AlexisMoisidis, Jan Ponizil, GeorgiosOtzisvili ve Pavlos Akritidis’in “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde” suçundan tutuklu bulunduklarını açıkladı. 24 Ağustos 2018 tarihinde saat 09:30 sıralarında Tatlısu’da SeaTerrea Bay Sitesi’nde zanlı AlexisMoisidis’in ikametgahında yapılan aramada kırmızı renk çantada muhafaza edilen 1 toplu tabanca ile 6 adet canlı merminin, zanlı Jan Ponizil isimli şahsın bel çantasında ise siyah renk gazlı tabanca ve mermilerinin tespit edildiğini anlattı. Zanlı Moisidis ve Ponizil’in birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada,1 adet gazlı tabanca saçması bulunduğunu belirten Erdelhan, aynı sitede farklı bir evde birlikte kalan zanlı Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis’in tasarrufunda 1 adet gazlı tabanca ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 2 adet canlı merminin bulunup emare alındığını açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten polis çavuşu, zanlıların tasarrufunda tespit edilen tabancaların balistik incelemeye gönderileceğini söyledi. Zanlıların sorgulama sırasında ülkeye giriş çıkışları ile ilgili beyanlarının çelişkili olduğunu belirten Erdelhan, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Ponizil’in 23 Ağustos’ta ülkeden çıkışı var girişi yok

İddia Makamı adına duruşmada hazır bulunan Savcı Ahmet Özlemler polis çavuşu Eren Erdelhan’a soru sordu. Zanlıların adaya giriş çıkışları ile ilgili mahkemeye bilgi verilmesi istenen Erdelhan, zanlı AlexisMoisidis’in 2 Mart 2018 tarihinde ülkeye girişinin görüldüğünü, zanlı GeorgiosOtzisvili ve PavlosAkritidis’in ne giriş ne çıkış bilgilerinin bulunduğunu, zanlı Jan Ponizil’in ise 23 Ağustos 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’a çıkışının göründüğünü ancak giriş bilgisinin bulunmadığını kaydetti. Zanlıların isim ve kimlik bilgilerinin doğrulama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen polis çavuşu, zanlı Jan Ponizil, GeorgiosOtzisvili ve Pavlos Akritidis’in Yunanistan kimliği ibraz ettiğini, zanlı Alexis Moisidis’in ise kimliğinin bulunmadığını adına kayıtlı 1 adet ehliyet bulunduğunu açıkladı.

“Güney Kıbrıs’ta adam öldürme suçundan aranıyorlar”

Zanlılar hakkında ihbar bulunduğunu belirten polis çavuşu Eren Erdelhan, zanlıların Güney Kıbrıs’ta “Adam öldürme” suçundan aranan şahıs olduklarını söyledi. Polise yapılan ihbarda zanlılara ait isimlerin uyuşmadığını ancak ellerinde bulunan resimlerle zanlıların uyuştuğunu belirten Erdelhan, bu nedenle ibraaz edilen kimlik belgelerinin sahte olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Tehdit edildikleri için tabanca taşıdıklarını iddia ettiler

Zanlı AlexisMoisidis’in tercüman eşliğinde Rusça dilinde bir ifade verdiğini belirten polis çavuşu Eren Erdelhan, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Zanlı mahkemede kendisine verilen söz hakkı üzerine ise toplu ve gaz tabancasının kendisine ait olduğunu, toplu tabancayı Tatlısu’da bulduğunu söyledi. Polis çavuşu zanlıların Güney’de karıştıkları bir kavga nedeni ile tehdit edildiklerini ve bu yüzden tabanca taşıdıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Zanlıların gazlı tabancaları Güney Kıbrıs’ta Peter isimli bir şahıstan aldıklarını beyan ettiklerini belirten Erdelhan, 2 tabancayı ise Tatlısu’da bulduklarını söylediklerini belirtti. Zanlıların kira usulü söz konusu evlerde ikamet ettiklerini belirten Erdelhan, sözleşmenin 21 Mart 2018 tarihinde zanlı AlexisMoidis adına yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

10 telefon bulundu, incelenecek

Polis çavuşu zanlıların evinde yapılan aramada 4 zanlıya ait toplam 10 adet cep telefonu bulunduğunu açıkladı. Zanlıların cep telefonları ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını söyleyen Erdelhan GSM operatörlerinden görüşme detaylarının talep edildiğini, cep telefonunun ise Data İnceleme Uzmanı tarafından inceleneceğini belirtti. Polis çavuşu, zanlılara ait evlerde yapılan aramada 20 bin TL, 1200 Dolar ve bir miktarda Euro olarak nakit para bulunup el konulduğunu söylerken, zanlılar mahkemeye polisin el koyduğu para ile avukat tutmak istediklerini beyan edip, avukatı Gürcistan’dan tutmak istediklerini, çünkü buradaki avukatları polisin tutacağını düşünüp güvenmediklerini beyan ettiler.

Mafya’nın ana merkezi, suç gelir azalınca Leonidi’yi öldürttü

Leonidi cinayetinden sonra soruşturma yapan Rum polisi, Rus Mafyası’nın Limasol lideri olan Leonidi’nin ciddi suçlar işlememesi için suç unsurlarını kontrol etmeye çalıştığı, suç gelirlerinin düştüğü için Rus mafyasının ana merkezinin bu durumdan rahatsız olduğu ve Leonidi’nin bu nedenle yurt dışından gelen ve mafya üyesi olan bir grup Gürcü tarafından infaz edildiğini tespit etti. Leonidi cinayeti davasını takip eden Rum basını ise geçtiğimiz Mayıs ayında Leonidi’nin 4 yerinden vurularak öldürülmesinden kısa bir süre sonra tutuklanan Yeorgios Theodoridis Rum polisine verdiği ifadesinde ise Ernest Leonidi’yi öldürenlerden birinin kontrolü ele geçirip Limasol’un hırsızlık ve soygun kaynaklı gelirini artırmayı amaçladığını yazdı. Rum basını Leonidi’nin ölümünün ardından olayı “Ünlü Rus mafyasının bir kolu burada örgütlenerek şube gibi faaliyet gösterdi”, “Ünlü suç örgütü Kıbrıs’ta şube açtı”, “Çete Rusya’daki merkeze karşı sorumlu” başlık ve manşetleri ile duyurdu. Cinayetin ardından Gazeteler, Rum polisinin tutukladığı YeorgiosTheodoridis, polis soruşturmasında suç örgütünün işleyiş şeklini ve cinayete karışan Gürcü grubu ile ilgili itiraflarda bulunduğunu yazdı. Mafya üyesi Gürcü grubun, Kıbrıs’ın Güney’inde gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerden bir fon oluşturduğu, bu fonda toplanan karın ise örgütün Rusya’daki ana merkezinden aldığı emirlere göre bölüştürdüğü bildirildi. Leonidi’nin öldürülmeden önce, kendisinin liderlik ettiği Güney’deki Gürcüleri kontrol ettiği bir alt grubun kurulduğu öğrenilirken, Rum basını katillerden birinin ise Rusya ana merkezin üyesi olduğunu yazdı.

Rum polisi bilgi talep etti

Rum polisi “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıma” suçlaması ile ilgili tutuklanan 4 zanlının Ernesto Leonidi cinayeti ile ilgisini araştırıyor. Alithia’nın haberine göre, Rum polisi, yakalanan kişilerin Şubat 2018 tarihinde Yermasoya’da bir lokantada vurularak öldürülen Leonidi’nin katil zanlıları olduklarına dair Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlerin üzerine, Suç ve Cezai Konularla İlgili İki Toplumlu Teknik Komite’den bilgi talep etti.