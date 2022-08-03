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Limasol kumarhanesini dolandırmaktan hüküm giydi

Adı belirtilmeyen, sadece Kürt asıllı Türk olduğu belirtilen kişinin, Limasol’daki kumarhaneyi dolandırmak suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından dün bir yıl hapse mahkûm edildiği bildirildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:52
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Limasol kumarhanesini dolandırmaktan hüküm giydi
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Fileleftheros 40 yaşında olduğu kaydedilen kişinin Rum yönetiminin kumarhane için ihdas ettiği yasa tahtında mahkûm edilen ilk kişi olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Aralık 2021’den beri her gün Limasol’daki kumarhaneye giden ve oyun kâğıtlarını işaretleyerek “haksız kazanç elde ettiği” güvenlik kameralarından belirlenen kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kumarhane müdürünün, kişinin sağ elinin başparmak tırnağı çerisine silgiye monte ederek gizlediği küçük delici alet ile oyun kâğıtlarını işaretlediği ve bu yöntemle sürekli oynadığı “Ultimate Texas” oyunundan 14 bin Euro “kazandığını” saptadı.

Limasol Kaza Mahkemesi dünkü oturumunda, 40 yaşındaki kişiyi, hakkındaki, dolandırıcılık ve haksız avantaj sağlamak ve kumarhane yasasına göre taşınması yasak olan araç-gereç bulundurmaktan suçlu buldu,  her suç için birer yıl hapis cezası ve her iki cezanın eşzamanlı infaz edilmesine karar verdi.

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