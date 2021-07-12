Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...

Limasol’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

banner102

Limasol’a bağlı Pahna bölgesinde çıkan ve evleri de tehdit eden yangın kontrol altına alındı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:49
107 Okunma
Limasol’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Limasol’a bağlı Pahna bölgesinde çıkan ve evleri de tehdit eden yangın kontrol altına alındı. 
Rum haber kaynakları, karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmaları çerçevesinde yangının saat 14:00’te kontrol altına alındığını belirtti. 
Yangın neticesinde 50 hektarlık kuru ot ve yabani bitki örtüsü yanarken itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları için bölgede tutuluyor.

Anahtar Kelimeler:
LimasolYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı kayıp
Acı kayıp
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Lefkoşa - Güzelyurt yolunda kaza
Lefkoşa - Güzelyurt yolunda kaza
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim