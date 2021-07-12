Limasol’a bağlı Pahna bölgesinde çıkan ve evleri de tehdit eden yangın kontrol altına alındı.
Rum haber kaynakları, karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmaları çerçevesinde yangının saat 14:00’te kontrol altına alındığını belirtti.
Yangın neticesinde 50 hektarlık kuru ot ve yabani bitki örtüsü yanarken itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları için bölgede tutuluyor.
Limasol’daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Limasol’a bağlı Pahna bölgesinde çıkan ve evleri de tehdit eden yangın kontrol altına alındı.
12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:49
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Limasol’a bağlı Pahna bölgesinde çıkan ve evleri de tehdit eden yangın kontrol altına alındı.