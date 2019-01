LİMON ile Faturaları Ödemek Artık Çok Kolay

Ülkemizin uluslararası teknoloji geliştirme firması olan Başel Holding ve ülkemizin en köklü ve büyük bankalarından olan Limasol Türk Kooperatif Bankası işbirliği ile halkımızın hayatını kolaylaştıracak yepyeni bir ödeme platformu bugün gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

LİMON (Limasol Online) ismiyle hizmet verecek olan platform ile vatandaşlarımız, elektrik faturasından, su faturasına, ülkemizdeki her türlü kuruma ait faturayı hızlı, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde ödeme imkanı kazanıyor. Ayrıca LİMON ile kredi kartıyla faturalarını taksitlendirebiliyor.

Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, LİMON Direktörü Alpay Bilent, şirket yöneticileri ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda online ödeme sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kemaler, “Başel Holding işbirliği ile halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak ciddi bir projeye imza attık”

Toplantıda ilk sözü alan Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın bankacılık deneyimi ile ülkemizin uluslararası teknoloji şirketi olan Başel Holding’in işbirliği ile halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak ciddi bir projeye imza attıklarına dikkat çekti. Kemaler, “Eminim ki, Sn. Burak Başel’in engin vizyonuyla bugün sizlere tanıttığımız LİMON, yeni fonksiyonlar eklenerek çok daha fazla alanda hayatımızı kolaylaştıracak. Başel Holding’in yeni teknolojiler geliştirme alanında uluslararası düzeyde yaptıkları ortada. Bu nedenle Limasol Türk Kooperatif Bankası olarak, ülkemizde günümüz teknolojisinin halkımızın hizmete sunulması yönünde, Başel Holding ile böyle bir işbirliğine gitmemizden dolayı çok mutluyum” dedi.

Başel, “Halkımız faturalarını, cep telefonlarından, web sitesi üzerinden veya markette alışveriş yaparken pos cihazları ile ödeyebilecek”

Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel ise yaptığı konuşmada, kısa ismi LİMON olan Limasol Online ödeme platformunun, Başer Holding ve Limasol Türk Kooperatif Bankası ortak girişimi olduğunu belirtti. Başel, “Ülkemizde bildiğiniz gibi en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, birçok şeye maalesef online ulaşamamamız ve birtakım hizmetleri alabilmek için gerçekten çok uzun zaman harcamamız. Bunlardan bir tanesi de fatura ödeme ile ilgili harcadığımız zaman ve verdiğimiz uğraş. Bugün tanıtımını yaptığımız LİMON sayesinde bunlar geride kalacak ve halkımız faturalarını, cep telefonlarından, web sitesi üzerinden veya markette alışveriş yaparken pos cihazları ile ödeyebilecek. Bu bahsettiğimiz bütün hizmetler sadece nakit veya kredi kartı ödemesinin dışında taksit imkanı da sağlayacak bir altyapı sunuyor. Hangi ödemeler olduğuna baktığınız zaman aslında şuan da herhangi bir kurumun veya herhangi bir evin ödeyeceği tüm faturalar hatta bunun dışında üniversite harçları dahil olmak kaydıyla her türlü fatura ve buna benzer ödemeler Limon üzerinden yapılabilmektedir” dedi.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre, ülkemizin dört bir tarafında bulunan marketten, kırtasiyeye bir çok farklı işletmedeki 500 ayrı LİMON noktasından (bayilerden) ödeme yapılabiliyor. Halkımız, LİMON mobil uygulaması veya limasolonline.com web sitesi üzerinden dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her an, her dakika (7/24) online olarak (kredi kartına taksitlendirme seçeneği ile) hızlı, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde ödeme yapma imkanı kazanıyor.

Ülkemizin uluslararası teknoloji markası Başel Holding yatırımlarından biri olan Wide Area Payment Systems şirketi tarafından geliştirilen ve Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın bankacılık tecrübeleriyle hayata geçen LİMON ödeme platformunun bugün 500 olan bayi sayısı, 2019 yılı sonuna kadar 1500’e çıkarılacak. 444 41 41 numaralı telefonu arayarak kolaylıkla bayi olunabilen sistem sayesinde bu yıl içinde 1000 işletme daha ek gelir kazanabilecek.

Basın toplantısı sonunda LİMON Direktörü Alpay Bilent, pos cihazı üzerinden ve online olarak fatura ödeyerek basın mensuplarına sunum yaptı.

Toplantı soru cevap kısmı ile sona erdi.