Uluslararsı Lions Kulüpleri Vakfı LCIF ve sponsorların mali katkılarıyla Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde hayata geçirilen “Lions Engelsiz Oyun Parkı” törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, engelsiz park projesinin kendileri için büyük bir hayal olduğunu dile getirerek, bu hayalin gerçekleşmesinde öncülük eden Lions Federasyonu’na teşekkür etti.

Merkezde yaklaşık 100 engelli çocuğun eğitim gördüğünü ve ilk hedeflerinin onları hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Evcimen, devletin yetersiz kaldığı noktalarda sivil toplum örgütlerinin desteğiyle okulda hayata geçen projelere değindi.

Engelsiz Park projesinin hayata geçmesinde öncülük eden Lions üyesi Şansel Soyer de, parkın tamamlanmasından ve çocukların kullanımına açılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Lions Kulüpleri Federasyonu 2019 2020 Başkanı Alev Ulubay da, Lions kulüplerinin karşılıksız hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Teşekkür belgesi ve anı plaketlerinin takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı konuşmasını gerçekleştirdi.

Açılışa psikolog kimliğiyle katıldığını vurgulayan Akıncı, merkezin sorumlu öğretmeni Emirali Evcimen’le daha önce yurt dışında da eğitim amaçlı bulunduğunu ve çalışmalarını taktir ettiğini belirtti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nin geldiği noktanın gurur verici olduğunu vurgulayan Akıncı, engelli bireylerin hayatın içinde yer almalarının önemine vurgu yaptı.Konuşmaların ardından engelsiz oyun parkının açılışı yapıldı.

(BRT)