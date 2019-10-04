Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

‘Lions Engelsiz Oyun Parkı’ törenle açıldı

04 Ekim 2019 Cuma 14:31
‘Lions Engelsiz Oyun Parkı’ törenle açıldı

Uluslararsı Lions Kulüpleri Vakfı LCIF ve sponsorların mali katkılarıyla Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde hayata geçirilen “Lions Engelsiz Oyun Parkı” törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, engelsiz park projesinin kendileri için büyük bir hayal olduğunu dile getirerek, bu hayalin gerçekleşmesinde öncülük eden Lions Federasyonu’na teşekkür etti.
Merkezde yaklaşık 100 engelli çocuğun eğitim gördüğünü ve ilk hedeflerinin onları hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Evcimen, devletin yetersiz kaldığı noktalarda sivil toplum örgütlerinin desteğiyle okulda hayata geçen projelere değindi.

Engelsiz Park projesinin hayata geçmesinde öncülük eden Lions üyesi Şansel Soyer de, parkın tamamlanmasından ve çocukların kullanımına açılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Lions Kulüpleri Federasyonu 2019 2020 Başkanı Alev Ulubay da, Lions kulüplerinin karşılıksız hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Teşekkür belgesi ve anı plaketlerinin takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı konuşmasını gerçekleştirdi.

Açılışa psikolog kimliğiyle katıldığını vurgulayan Akıncı, merkezin sorumlu öğretmeni Emirali Evcimen’le daha önce yurt dışında da eğitim amaçlı bulunduğunu ve çalışmalarını taktir ettiğini belirtti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nin geldiği noktanın gurur verici olduğunu vurgulayan Akıncı, engelli bireylerin hayatın içinde yer almalarının önemine vurgu yaptı.Konuşmaların ardından engelsiz oyun parkının açılışı yapıldı.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lions Engelsiz Oyun Parkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Tatar: Mali konularda önemli adımlar atılmakta
Tatar: Mali konularda önemli adımlar atılmakta
Bakan Taçoy Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti
Bakan Taçoy Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim