Lions Kulüpleri Federasyonu'nda Ulubay dönemi

Başkan Alev Ulubay, Geçen Dönem Başkanı Şansel Soyel, Başkan 1.Yrd. Tuna Karatepe, Başkan 2.Yrd. Duygu Adahan Kuran, Sayman Gül Adal, Sekreter Gülten Tözün, Toplantı Yönetmeni Özlem Odabaşı Vardan’dan oluşan Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Ulubay, “Hoşgörü ve Sevgiyle hizmet ediyoruz” sloganıyla, yeni hizmet döneminde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler vermeye devam edileceğini belirtti. Ulubay, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı şuan 2 leo kulübü, 16 lions kulübü ve 550 kişiye ulaşan üye sayısı ile topluma hizmet verdiğini açıkladı.