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Lions Kulüpleri Federasyonu'nda Ulubay dönemi

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu   2019-2020 hizmet döneminde Alev Ulubay’ın başkanlığında başladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:53
Lions Kulüpleri Federasyonu'nda Ulubay dönemi

Başkan Alev Ulubay, Geçen Dönem Başkanı Şansel Soyel, Başkan 1.Yrd. Tuna Karatepe, Başkan 2.Yrd. Duygu Adahan  Kuran, Sayman   Gül   Adal,   Sekreter   Gülten   Tözün,   Toplantı   Yönetmeni Özlem  Odabaşı Vardan’dan oluşan Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Ulubay, “Hoşgörü ve Sevgiyle hizmet ediyoruz” sloganıyla,   yeni   hizmet   döneminde   toplumun ihtiyaçları   doğrultusunda   hizmetler   vermeye     devam   edileceğini belirtti.  Ulubay, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı şuan 2 leo kulübü,   16 lions kulübü ve   550 kişiye ulaşan üye sayısı ile topluma hizmet verdiğini açıkladı.         

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Anahtar Kelimeler:
Lions Kulüpleri
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