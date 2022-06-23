Lionslardan anlamlı bağış!

Kuzey Kıbrıs Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran, Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ayça Palaz,Federasyon GST Koordinatörü ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü LCİF Başkanı Pervin Gürler, Girne Akdeniz Kulüp Başkanı Abbas Erensu; Lefkoşa Hastahanesi Çocuk Onkoloji servisine, ihtiyaçları olan 36 adet yastığı, Türkiye’de Lions olan Sema Tibuk’un sponsorluğunda, Doktor Vasfiye Peler’e teslim edilmiştir.

“ Hizmet Hedefimiz, Sevgi Rehberimiz” sloganıyla çıkılan yolda Lionslar olarak hizmet etmeye devam etmektedir.